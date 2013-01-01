Юридические услуги для физических и юридических лиц в Пензе

Добро пожаловать!

Я рад приветствовать Вас! Вам нужна помощь профессионального юриста в Пензе? Вы зашли именно туда, где Вам помогут, без обмана и лживых обещаний! Работаю исключительно по профессии юрист с 2008 года, в 2013 открыл индивидуальное предприятие и по сегодняшний день оказываю честную и качественную юридическую помощь бизнесу и физическим лицам по таким направлениям как:

- Взыскание долгов по договорам подряда и иным коммерческим спорам.

- Земельные споры в Пензе, как бизнесу так и физическим лицам.

- Наследственные споры в Пензе и других регионах РФ.

- Любые споры по недвижимости в Пензе.

- Иные услуги.

Только реальная помощь и результат. Буду рад ответить на Ваши вопросы по телефону: +7(963)1111-000 (Эдуард

) с понедельника по пятницу, с 10 до 18 часов по московскому времени. Если не сможете дозвониться, дежурный юрист перезвонит Вам, как освободится.